Ин знову погрожує США

Північна Корея звинуватила літаки-розвідники та безпілотники США у порушенні її повітряного простору і пригрозила їх збивати — Yonhap News.

В Міністерстві оборони КНДР заявили, що США займаються "неприкритим ядерним шантажем", і планують доставити до півострова атомний підводний човен.

Також представник корейського відомства звинуватив Штати у проведенні "ворожої шпигунської діяльності" під час запуску літаків-розвідників біля східного та західного узбережжя. За його словами, американські безпілотники та літаки-розвідники нібито вісім днів поспіль літали вздовж узбережжя КНДР, порушуючи її повітряний простір.

"Немає жодних гарантій, що не станеться такої шокуючої аварії, як аварія стратегічного розвідувального літака ВПС США", — заявили в Міноборони Північної Кореї.

У заяві також йдеться про те, що Пхеньян вживе заходів для запобігання "безрозсудним діям" Вашингтона.

Джерело: https://t.me/znua_live/101802

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