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Интерактивная карта военных объектов в Крыму

Интерактивная карта военных объектов в Крыму

"Радио Свобода" создала интерактивную карту со множеством военных объектов в Крыму: военных баз и полигонов, штабов и воинских частей, аэродромов и средств ПВО, складов боеприпасов, горючего и пр.

Дорогие жители Крыма, если вы живете неподалеку от этих объектов, вы подвергаете свою жизнь опасности. Возможно, будет разумнее переждать возвращение Крыма в Украину в менее опасном месте. Тем, кто может помочь украинской армии, ничего объяснять не надо — карта перед вами.

Карта здесь

Джерело: https://www.facebook.com/dmitry.chernyshev.5

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