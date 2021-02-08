Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:11
Просмотров: 9

Исчез, оставив вещи на съемной квартире: в Харькове пропал иностранец

Исчез, оставив вещи на съемной квартире: в Харькове пропал иностранец

Волонтеры разыскивают гражданина Великобритании, пропавшего без вести в Харькове. Об этом сообщили в общественной организации "Поисковый отряд "Ангел".

По данным KHARKIV Today, 42-летний Фокс Конард Джеймс прибыл в Харьков из Киева 9 января. В Харькове снимал квартиру в доме на улице Гвардейцев Широнинцев на Салтовке.

Предположительно Фокс Конард Джеймс пропал в период с 30 января по 5 февраля.

Отмечается, что на съемной квартире, где жил гражданин Великобритании, остались его документы и верхняя одежда.

О пропаже квартиранта в полицию сообщила хозяйка квартиры.

Всех, кому что-либо известно о местонахождения иностранца, просят сообщить по телефонам: (068) 11-00-911 или на спецлинию полиции по номеру 102.

-----

В Харькове и области продолжаются поиски других пропавших людей. Так. в Харькове разыскивают 28-летнюю Аллу Лобову. Харьковчанка еще 23 января вышла из дома в районе станции метро "Студенческая" на Салтовке и до сих пор не вернулась.

Также продолжаются поиски 85-летнего Ивана Михайловича Танцура. Пенсионер пропал 25 января районе 602-го микрорайона на проспекте Юбилейном на Салтовке. Мужчина был одет в синюю камуфляжную куртку и синие штаны, обут в черные ботинки. Рост пенсионера – около 170 см. Особая примета – небольшая борода. Иван Танцур нуждается в медицинской помощи.

А в с. Борщовка Балаклейского района ищут без вести пропавшего 12 января Андрея Мозгового. Напомним, 37-летний Андрей Мозговой вышел из дома, сказав, что пойдет в парикмахерскую - и пропал. По словам очевидцев, в последний раз мужчину видели именно в Борщовке. 23 января полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда "Милена" организовали в селе и окрестностях поиски на местности, но, к сожалению, пока они не дали результатов.

Напомним, на днях правоохранители нашли 18-летнего жителя Хмельницкой области, который сбежал к своей девушке на Харьковщину. Парень должен был отправиться на учебу в Хмельницкий, однако до учебного заведения он не доехал, а на связь не выходил. Выяснилось, что из-за размолвок с бабушкой парень сказал ей, что едет на учебу, а сам отправился к девушке в Харьковскую область, понадеявшись, что дома не узнают о поездке. Полицейские отправили домой в Хмельницкую область.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харьковчанам, дома которых плохо отапливались, выполнят перерасчет за тепло – горсовет
Сегодня 06:52    56
По Харькову в мороз прошелся полуголый мужчина
Сегодня 06:34    100
8 февраля в сотнях домов Харькова отключат электричество (СПИСОК АДРЕСОВ)
Сегодня 06:16    123
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    87
Калейдоскоп спектаклей одесского разлива
07.02.2021 15:33    2391
Львовский апелляционный суд запретил патрульным полицейским использовать радар TruCAM в руках
07.02.2021 10:23    209
У 2021 році гуманітарії та представники точних наук здаватимуть ЗНО по-різному
07.02.2021 08:35    168
Многие уникальные здания исчезли с лица Харькова (ФОТО)
07.02.2021 08:00    543
Фотографии Харькова (ВИДЕО)
07.02.2021 07:28    276
В харьковском торговом центре ловили обезьяну (ВИДЕО)
07.02.2021 06:22    458
Загрузка...
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 