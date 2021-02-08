Исчез, оставив вещи на съемной квартире: в Харькове пропал иностранец

Волонтеры разыскивают гражданина Великобритании, пропавшего без вести в Харькове. Об этом сообщили в общественной организации "Поисковый отряд "Ангел".

По данным KHARKIV Today, 42-летний Фокс Конард Джеймс прибыл в Харьков из Киева 9 января. В Харькове снимал квартиру в доме на улице Гвардейцев Широнинцев на Салтовке.

Предположительно Фокс Конард Джеймс пропал в период с 30 января по 5 февраля.

Отмечается, что на съемной квартире, где жил гражданин Великобритании, остались его документы и верхняя одежда.

О пропаже квартиранта в полицию сообщила хозяйка квартиры.

Всех, кому что-либо известно о местонахождения иностранца, просят сообщить по телефонам: (068) 11-00-911 или на спецлинию полиции по номеру 102.

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В Харькове и области продолжаются поиски других пропавших людей. Так. в Харькове разыскивают 28-летнюю Аллу Лобову. Харьковчанка еще 23 января вышла из дома в районе станции метро "Студенческая" на Салтовке и до сих пор не вернулась.

Также продолжаются поиски 85-летнего Ивана Михайловича Танцура. Пенсионер пропал 25 января районе 602-го микрорайона на проспекте Юбилейном на Салтовке. Мужчина был одет в синюю камуфляжную куртку и синие штаны, обут в черные ботинки. Рост пенсионера – около 170 см. Особая примета – небольшая борода. Иван Танцур нуждается в медицинской помощи.

А в с. Борщовка Балаклейского района ищут без вести пропавшего 12 января Андрея Мозгового. Напомним, 37-летний Андрей Мозговой вышел из дома, сказав, что пойдет в парикмахерскую - и пропал. По словам очевидцев, в последний раз мужчину видели именно в Борщовке. 23 января полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда "Милена" организовали в селе и окрестностях поиски на местности, но, к сожалению, пока они не дали результатов.

Напомним, на днях правоохранители нашли 18-летнего жителя Хмельницкой области, который сбежал к своей девушке на Харьковщину. Парень должен был отправиться на учебу в Хмельницкий, однако до учебного заведения он не доехал, а на связь не выходил. Выяснилось, что из-за размолвок с бабушкой парень сказал ей, что едет на учебу, а сам отправился к девушке в Харьковскую область, понадеявшись, что дома не узнают о поездке. Полицейские отправили домой в Хмельницкую область.

Источник: sq.com.ua

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