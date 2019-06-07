Исследование: Бывшие офицеры КГБ и агенты российских спецслужб возвращаются в Грузию

Тревожные факты, которые попали в документ, подготовленный американской организацией - отчет Фонда "Свободная Россия" отражает возможное развитие российских сценариев и предположительные планы, которые Кремль может применить в разных странах.

Организация прямо указывает, что этот план уже действует в Грузии. В документе сказано, что после прихода "Грузинской мечты" Иванишвили к власти многие бывшие офицеры советского КГБ и верные сотрудники спецслужб России вернулись работать в Грузию".

"Свободная Россия" также указывает на активность воровского мира, разжигание национализма, и усилении в правительственных структурах надежных для России людей, которым покровительствуют именно из Москвы.

"Публичная поддержка Россией своих политиков в Грузии и Украине на парламентских и президентских выборах является еще одним негативным фактором. Это подталкивает Россию, использовать другие механизмы давления на внутреннюю и внешнюю политику этих стран посредством влияния спецслужб. Преданные России лица вновь работают в украинских спецслужбах.

Тогда как в Грузию многие офицеры советского КГБ и преданные офицеры российских спецслужб вернулись на работу после прихода к власти партии "Грузинская мечта"- сказано в отчете.

Президент Джеймстаунского фонда Глен Ховард говорит, что грузинская власть в последнее время не задержала ни одного российского агента и офицера. Тогда как постоянно происходит высылка российских агентов из государств, по отношению к которым Россия враждебно настроена. После того же дела Скрипалей российских агентов выдворили как Соединенные Штаты, так и Канада, и страны Европы.

"В связи с Грузией вопрос состоит в следующем: сколько бывших офицеров КГБ задержали? Сколько русских депортировали из Грузии последние 3-4 года? Сколько из них задержали? Ни одного. Так что вопрос в том, почему не делает власть Грузии больше для наблюдения за влиянием России, борьбы с ней, и ее сдерживания?

Мы знаем, что внутри Грузии усиливается российское влияние. Больше под поверхностью, что мы действительно не видим. Дело в том, насколько эффективна Грузия в сдерживании и приостановлении такого влияния?"- заявил Глен Ховард.

Бывший заместитель Госсекретаря Америки Томас Мелиа находится в Совете директоров Фонда "Свободная Россия". А также в совете находятся бывший заместитель госсекретаря Дэвид Креймер, посол Ян Келли, известные дипломаты, правозащитники и эксперты. По заявлению Мелиа, Россия использует все способы для влияния.

В отчете, говоря о будущих угрозах России, речь идет о продолжении провокаций, связанных с бордеризацией. Предположительной считается раздача паспортов в оккупированных регионах, экономическое давление. Воздействие на выборы, усиление влияния с использованием криминалов и кремлевских СМИ.

"Пропагандистскими медиа Россия влияет на внутриполитическую ситуацию в постсоветских странах, а также в Евросоюзе, и Соединенных Штатах. Например, в Грузии у веб-страницы профинансированного Россией "Спутника" не меньше посетителей, чем у других самых популярных грузинских проектов"- сказано в отчете.

В то же время в отчете также сказано, что августовская война 2008 года была результатом нескольких лет противостояния между Саакашвили и Путиным, что было обусловлено прозападным курсом Грузии. Причиной противостояния названы закрытие российских баз в Грузии и стремление вступить в НАТО.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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