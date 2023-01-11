ISW, 10 января

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-10-2023)

● СМИ сообщили, что генерал-полковник Александр Лапин, бывший командующий ЦВО и российскими войсками в Харьковской и северной Донецкой областях во время поражения РФ в сентябре 2022 года, назначен начальником штаба Сухопутных войск.

● Новость о назначении Лапина порождает новые расколы в и без того фрагментированном провоенном российском инфопространстве.

● Гиркин намекнул, что поддержит отстранение Путина от должности: среди некоторых блогеров растет желание напрямую критиковать Путина.

● Украинский генштаб отклонился от своей обычной схемы сообщения о силах РФ в Беларуси и вблизи северной границы Украины, что свидетельствует о возможной подготовке РФ к наступлению там, хотя ISW считает, что такой курс действий маловероятен.

● ВСУ наступали на линии Сватово-Кременная.

● Силы РФ атаковали в Донецкой области и добились успехов в районе Соледара, но не захватили его.

● Кремль отрицает, что готовится к очередной волне мобилизации.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/9482

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