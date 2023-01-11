ISW, 10 января
(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-10-2023)
● СМИ сообщили, что генерал-полковник Александр Лапин, бывший командующий ЦВО и российскими войсками в Харьковской и северной Донецкой областях во время поражения РФ в сентябре 2022 года, назначен начальником штаба Сухопутных войск.
● Новость о назначении Лапина порождает новые расколы в и без того фрагментированном провоенном российском инфопространстве.
● Гиркин намекнул, что поддержит отстранение Путина от должности: среди некоторых блогеров растет желание напрямую критиковать Путина.
● Украинский генштаб отклонился от своей обычной схемы сообщения о силах РФ в Беларуси и вблизи северной границы Украины, что свидетельствует о возможной подготовке РФ к наступлению там, хотя ISW считает, что такой курс действий маловероятен.
● ВСУ наступали на линии Сватово-Кременная.
● Силы РФ атаковали в Донецкой области и добились успехов в районе Соледара, но не захватили его.
● Кремль отрицает, что готовится к очередной волне мобилизации.
#война #аналитика #ISW
Джерело: https://t.me/infosprotyv/9482