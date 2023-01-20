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ISW, 19 января

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-19-2023)

● Высокопоставленные кремлевские чиновники продолжают проводить встречи на высоком уровне с белорусским руководством, возможно создавая условия для нападения РФ на Украину из Беларуси, хотя и не обязательно и не в ближайшие недели.

● Новое нападение РФ на Украину из Беларуси в начале 2023 кажется мало вероятным, хотя нападение в конце 2023 года кажется более возможным.

● Блогеры-националисты критикуют идею нападения войск РФ на Украину из Беларуси.

● Лавров обрушился с критикой на ОБСЕ, подчеркнув невозможность поддержки Кремлем 3-го минского соглашения.

● Кремль ложно утверждает, что война будет обостряться, если Украина получит оружие, способное нанести удар по войскам РФ в оккупированном Крыму.

● Медведев возобновил риторику ядерной эскалации, пытаясь отпугнуть западных политиков от оказания военной помощи Украине.

● Путин чаще становится на сторону врагов Пригожина, вероятно, пытаясь уменьшить влияние Пригожина в РФ.

● Продолжающееся использование Пригожиным успеха «Вагнера» для повышения своего положения, вероятно, усугубляет конфликт с МО РФ за влияние в российском инфопространстве.

● Начальник Генштаба РФ генерал Герасимов, похоже, официально заявил, что группа «Вагнер» не входит в структуру Вооруженных сил РФ и что армия РФ не сотрудничает с «Вагнером», несмотря на многочисленные доказательства обратного.

● ВСУ наступали в районе Сватово, а войска РФ проводили ограниченные контратаки в районе Кременной.

● Российские источники утверждали, что войска РФ захватили Клещеевку в ходе продолжающихся российских наступательных операций вокруг Соледара, Бахмута и Авдеевки.

● Источники в РФ утверждали, что войска РФ вели локальные наступательные операции в Запорожской области.

● Российские официальные лица, похоже, продолжают готовиться ко второй волне мобилизации.

● Украинские партизаны могли совершить взрыв СВУ в Запорожской области.

#война #аналитика #ISW

ISW, 19 января

ISW, 19 января

ISW, 19 января

ISW, 19 января

Джерело: https://t.me/infosprotyv/9984

Новости портала «Весь Харьков»

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