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Зведення ISW, 27 сентября

Зведення ISW, 27 сентября

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-27)● РФ направляет мобилизованных солдат ЗВО на линию фронта без предварительной подготовки.

● ВСУ укрепляют позиции на восточном берегу реки Оскол и добились дальнейших успехов вокруг Лимана.

● ВСУ продолжали наносить удары по наземным линиям коммуникаций РФ на Юге.

● Силы РФ продолжали безуспешные атаки в районе Бахмута и к западу от Донецка, все чаще привлекая штрафные части.

● Силы РФ нанесли серьезный ущерб аэродрому в Кривом Роге и продолжили воздушные и ракетные удары по югу Украины.

● РФ устанавливает КПП на границах для принудительной мобилизации мужчин, которые пытаются бежать из страны.

● РФ создаёт условия для насильственной мобилизации украинцев в оккупированных районах.

● Аннексия ДНР и ЛНР усилит напряженность внутри их войск, которые регулярно бунтуют, когда их просят вести боевые действия за пределами границ своих областей.

● РФ может представить свое вторжение в Украину как «контртеррористическую операцию».

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/3500

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