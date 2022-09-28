Зведення ISW, 27 сентября
(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-27)● РФ направляет мобилизованных солдат ЗВО на линию фронта без предварительной подготовки.
● ВСУ укрепляют позиции на восточном берегу реки Оскол и добились дальнейших успехов вокруг Лимана.
● ВСУ продолжали наносить удары по наземным линиям коммуникаций РФ на Юге.
● Силы РФ продолжали безуспешные атаки в районе Бахмута и к западу от Донецка, все чаще привлекая штрафные части.
● Силы РФ нанесли серьезный ущерб аэродрому в Кривом Роге и продолжили воздушные и ракетные удары по югу Украины.
● РФ устанавливает КПП на границах для принудительной мобилизации мужчин, которые пытаются бежать из страны.
● РФ создаёт условия для насильственной мобилизации украинцев в оккупированных районах.
● Аннексия ДНР и ЛНР усилит напряженность внутри их войск, которые регулярно бунтуют, когда их просят вести боевые действия за пределами границ своих областей.
● РФ может представить свое вторжение в Украину как «контртеррористическую операцию».
#война #аналитика #ISW
Джерело: https://t.me/infosprotyv/3500