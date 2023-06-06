ISW, 5 июня

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-5-2023)

● Российские и украинские официальные лица сигнализируют о начале украинского контрнаступления.

● Украинские войска провели ограниченные успешные атаки севернее и юго-западнее Бахмута.

● РДК заявил, что продолжает действовать в Белгородской области.

● Черноморский флот РФ пытается смягчить осложнения с материально-техническим обеспечением в оккупированном Крыму, перебрасывая ресурсы на материковую часть России.

● Пригожин усугубляет раскол между «Вагнером» и МО РФ.

● Сообщается, что силы РФ провели безуспешные боевые разведывательные операции к северо-востоку от Харькова и атаковали к северо-востоку от Купянска, на линии Сватово-Кременная и на линии Авдеевка — Донецк.

● ВСУ продолжали атаки в западной части Донецкой и восточной части Запорожской областей и добились ограниченных тактических успехов.

● ВСУ продолжают наносить ракетные удары по тыловым позициям РФ на юге Украины.

● Беларусь причастна к насильственной депортации украинских детей.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/18060

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