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ISW, 8 декабря

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-8)

● Шольц заявил, что риск ядерной эскалации невелик.

● Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что зимой боевые действия в Украине могут активизироваться.

● Кремль, вероятно, не отказался от своих максималистских целей в Украине, несмотря на комментарии Пескова о территориальных целях РФ.

● Ориентированные на Запад сообщения Кремля продолжают злить провоенное сообщество блогеров.

● Путин, возможно, дистанцирует свою риторику от нереалистичных требований националистов к войне в Украине.

● Украинские официальные лица заявили, что российские войска больше милитаризовали ЗАЭС.

● Войска РФ укрепляли позиции в районе Сватово и провели контратаки в районе Кременной на фоне наступления ВСУ на востоке Украины.

● Войска РФ наступали на направлениях Бахмута и Авдеевки-Донецка.

● Оккупационные власти усилили меры безопасности на оккупированных территориях.

#война #аналитика # #ISW

ISW, 8 декабря

ISW, 8 декабря

ISW, 8 декабря

ISW, 8 декабря

Джерело: https://t.me/infosprotyv/7519

Новости портала «Весь Харьков»

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