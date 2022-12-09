ISW, 8 декабря
(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-8)
● Шольц заявил, что риск ядерной эскалации невелик.
● Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что зимой боевые действия в Украине могут активизироваться.
● Кремль, вероятно, не отказался от своих максималистских целей в Украине, несмотря на комментарии Пескова о территориальных целях РФ.
● Ориентированные на Запад сообщения Кремля продолжают злить провоенное сообщество блогеров.
● Путин, возможно, дистанцирует свою риторику от нереалистичных требований националистов к войне в Украине.
● Украинские официальные лица заявили, что российские войска больше милитаризовали ЗАЭС.
● Войска РФ укрепляли позиции в районе Сватово и провели контратаки в районе Кременной на фоне наступления ВСУ на востоке Украины.
● Войска РФ наступали на направлениях Бахмута и Авдеевки-Донецка.
● Оккупационные власти усилили меры безопасности на оккупированных территориях.
#война #аналитика # #ISW
Джерело: https://t.me/infosprotyv/7519