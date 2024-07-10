ISW: В США обнаружили российскую ботоферму

Министерство юстиции США обнародовало документы по нескольким сотням аккаунтов и доменных имен в сети X (ранее Twitter), которые использовали российские государственные СМИ и Федеральная служба безопасности для управления ботофермой, распространявшей дезинформацию в США и за рубежом.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Минюст сообщил, что изъял два доменных имени и проверил 986 аккаунтов в сети X, связанных с ботофермой с искусственным интеллектом.

Ботоферму разработала российская государственная медиа-сеть RT, которой руководит Федеральная служба безопасности России (ФСБ).

Минюст США сообщил, что эта ботоферма использовала искусственный интеллект для создания фиктивных профилей в социальных сетях лиц, которые выдавали себя за граждан США. Их целью было продвижение сообщений в поддержку целей российского правительства. Минюст заявил, что руководство RT стремилось разработать альтернативные средства распространения российских нарративов за пределами своего международного телевизионного вещания как минимум с 2022 года и начало создавать эту ботоферму в апреле 2022 года.

Кремль одобрил и предложил финансовую поддержку в начале 2023 года.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд сообщил, что обыски и изъятия Минюста сорвали российскую "пропагандистскую кампанию с использованием искусственного интеллекта", которая имела целью посеять дезинформацию в американских и международных социальных сетях.

В отчете Минюста отмечается распространенность фиктивных аккаунтов в социальных сетях, в частности в сети "Х", которые были связаны как с ботофермой, так и с изъятыми доменными именами.

Минюст сообщил, что Х добровольно приостановил деятельность остальных выявленных бот-аккаунтов. Эти аккаунты Х распространяли развенчанные нарративы и тезисы Кремля о войне в Украине, в частности заявления Кремля о том, что части Польши, Украины и Литвы были "подарками" России.

Ферма ботов продвигала другие нарративы в видеоформате, например, видео с главой России Владимиром Путиным, который утверждает, что война в Украине - это не территориальный конфликт и не вопрос геополитического баланса, а скорее "принципы, на которых будет базироваться новый мировой порядок".

Ключевые выводы ISW за 9 июля:

• Глава России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди 9 июля выступили с совместным заявлением об укреплении взаимовыгодного политического, экономического, энергетического и военно-технического сотрудничества между Россией и Индией.

• Путин активизировал усилия по укреплению российских отношений с незападными странами посредством индивидуальных обращений, хотя, вероятно, он делает акцент на российско-индийском сотрудничестве в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС как на части более широких российских усилий по созданию альтернативной "евразийской архитектуры безопасности" с использованием существующих евразийских многосторонних организаций.

• Моди молча поддержал ложный нарратив Кремля о том, что Россия заинтересована в мирном, переговорном урегулировании войны в Украине, вероятно, в обмен на углубление экономического, энергетического и технологического сотрудничества с Россией.

• Путин, возможно, пообещал вернуть индийских добровольцев, воюющих в Украине, во время частного ужина с Моди в Ново-Огарево Московской области 8 июля.

• Некоторые неназванные чиновники США, похоже, считают, что Украине не нужно освобождать свои оккупированные земли и людей, чтобы выиграть войну, несмотря на недавние четкие заявления Путина о том, что Россия не согласится на прекращение огня на любых условиях, кроме капитуляции Украины, и не откажется от своих целей полного уничтожения всего украинского государства, а не только тех территорий, которые она сейчас оккупирует.

• Несколько независимых расследований, в том числе проведенное Мониторинговой миссией Организации объединенных наций (ООН) по правам человека в Украине (ММПЧУ), пришли к выводу, что российская ракета попала в киевскую детскую больницу "Охматдет" 8 июля, несмотря на постоянные официальные отрицания и отвлечения со стороны России.

• В ночь с 8 на 9 июля украинские войска нанесли ряд ударов с беспилотников по российским объектам энергетической и военной инфраструктуры в Белгородской, Курской, Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях.

• Путин назначил новых военных прокуроров 8 июля, вероятно, в поддержку продолжающихся долгосрочных российских военных реформ.

• Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкян подтвердил неизменную готовность Ирана к всестороннему стратегическому партнерству с Россией, подчеркнув, что Иран продолжит поддерживать Россию даже при новой президентской администрации.

• Министерство юстиции США 9 июля обнародовало письменные показания в отношении нескольких сотен аккаунтов X (бывший Twitter) и доменных имен, которые используются российскими государственными СМИ и службами безопасности для управления ботофермой, направленной на распространение дезинформации в США и за рубежом.

• Недавно российские войска осуществили подтвержденные продвижения на юго-восток от Часов Яра, вблизи Авдеевки, и на юго-запад от Донецка, а украинские войска недавно продвинулись на север от Харькова.

• Премьер-министр России Михаил Мишустин 8 июля подписал указ о восстановлении Саратовского высшего артиллерийского командного училища, что, вероятно, является частью постоянных усилий по подготовке кадров российских офицеров.

• Российские власти продолжают разворачивать контингенты Росгвардии в оккупированной Украине для выполнения правоохранительных функций.

Джерело: pravda.com.ua

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