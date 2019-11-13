Изменения в законе о рынке электроэнергии полностью противоречат документам ЕС

Изменения в законе о рынке электроэнергии, которые проголосовало монобольшинство, полностью противоречат документам Европейского Союза. Таким образом команда президента Владимира Зеленского шаг за шагом разворачивает Украину с пути европейской интеграции.

Об этом написала на странице в сети Facebook народный депутат, сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

"Зеленое правительство и парламент уже не скрывают, что притормаживают евроинтеграцию. Есть лозунги и красивые слова, а есть действия. Сегодня монобольшинство проголосовало за изменения в закон о рынке электроэнергии, который прямо противоречит директивам и приложениям Еврокомиссии. Этот законопроект не согласован с нашими европейскими партнерами" , - отметила политик.

Ирина Геращенко отметила, что "слуги" приняли поправку, которая вернула российский уголь и электроэнергию из РФ на украинский рынок. И таким образом официально узаконили "торговлю на крови".

"При обсуждении закона, который полностью противоречит праву ЕС в энергетической сфере, профильному министру Оржелю был задан вопрос: почему голосуют антиевропейский закон 2233? Он отмахнулся, мол, разговаривайте с профильным вице-премьером. Мы подошли к министру после голосования. Он признал, что закон не соответствует директивам и не является согласованным. В этот момент "слуги" начали отгонять нас от своего министра. Феерический в своем цинизме разговор", - написала народный депутат.

Источник: prm.ua

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