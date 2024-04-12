Головні норми законопроекту про мобілізацію, який сьогодні остаточно затвердила Рада:

● Військовозобов'язаним дається 60 днів із набрання чинності, щоб оновити дані у ТЦК - у очній чи електронної формі. За недотримання - штрафи та санкції (про них нижче). Тобто, якщо закон набуде чинності в середині травня, то термін 60 днів закінчиться в середині липня.

● Повістка буде вважатися отриманою навіть без вручення особисто в руки військовозобов'язаному: якщо людину не застали вдома, то датою "вручення" вважатиметься день, коли проставлено штамп про неможливість вручення.

● Носіння військового квитка стане обов'язковим не тільки для військовозобов'язаних, а й взагалі для всіх чоловіків віком від 18 до 60 років. Перевіряти його наявність зможуть співробітники ТЦК, поліція та прикордонники.

Останнє означає, що без військового квитка за кордон не випустять навіть тих чоловіків зазначеного віку, які мають на це право.

● За порушення всіх цих норм передбачено цілу низку санкцій: від штрафів (до 22,5 тисяч гривень) до позбавлення прав на керування машиною та насильницького приводу до ТЦК через поліцію (у разі неявки).

Штрафи зараз голосуються у Раді окремим законопроектом. Вчора його ухвалили у першому читанні, виключивши звідти кримінальну відповідальність за відмову проходити медкомісію.

● Звільнили від мобілізації практично всі правоохоронні органи (наприклад, поліцію у повному складі), помічників депутатів та власників стратегічних підприємств (тобто, по суті всіх великих бізнесменів). В іншому список заброньованих залишився приблизно тим самим.

Серед громадян відстрочку отримають інваліди всіх груп (яких змусять щорічно чи частіше проходити переатестацію). Інвалідам третьої групи обмовили окремо перелік захворювань, за якими вони отримують звільнення (переважно це або онкологія, або відсутність органів або кінцівок).

Також відстрочку збережуть найближчі родичі інвалідів, але із низкою застережень.

Аспірантам після довгих дискусій залишили відстрочку без поділу на бюджет і контракт. Її зберегли всі учні денної чи дуальної форм навчання, які здобувають освіту вище, ніж попередня.

Але претенденти на другу вищу освіту таким чином залишилися без права на відстрочку.

● У підсумковій версії законопроекту виключено норму про можливість демобілізації військових після 36 місяців служби, що раніше владою називалося одним із ключових пунктів закону. Але Сирський та Умеров вимагали цей пункт прибрати.

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Два голоси Батьківщини стали вирішальними для позбавлення військовослужбовців права на звільнення з військової служби

Депутати Абдуллін і Бондарьов разом з ОПЗЖ і Слугами дали голоси проти можливості демобілізації…

Джерело: https://t.me/c/1496296645/18732

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