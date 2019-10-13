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Жители Петербурга меняют не пригодившийся гроб в горошек на шоколадку

Жители Петербурга меняют не пригодившийся гроб в горошек на шоколадку

В сообществе «alkoshmot | Общество Осознанного Потребления» во «Вконтакте» появилось предложение обменять белый гроб в разноцветный горошек на шоколадку. В посте указано, что гроб, в целом, находится в хорошем состоянии, но от крышки сверху отвалились бортики, и их надо прибить.

Автор поста — Света Толстякова. Она рассказала «Фонтанке», что гроб ранее принадлежал её другу Даниилу Данковскому. Врачи несколько лет назад нашли у него неприятную особенность, которая сократила вероятную длительность его жизни.

— Тогда ещё один мастер, занимавшийся деревом, задолжал мне одну услугу. Денег у него никогда не водилось, а я привык не обременять близких лишними проблемами, поэтому предложил древоделу разрешить ситуацию между нами таким элегантным способом — он сделает гроб для меня, а я прощаю ему его долг. Он снял с меня мерки и «сшил» костюм», — рассказал Даниил.

Позднее выяснилось, что диагноз врачей был ошибочным. Даниил превратил гроб в арт-объект. Гроб возили по поляне рядом с музеем Авангарда, внутри него была девушка, которая пела о свободе на немецком языке. В гробу также установили клетки, из которых во время перфоманса вылетали голуби.

Толстикова призналась, что желающая забрать гроб уже нашлась. Его заберёт девушка, которая принадлежит к субкультуре готов.

Источник: breakingmad.me

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Темы: россия

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