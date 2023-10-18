Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:38
Просмотров: 58

Кажуть, в Україні оголосили в розшук поляка із ЗСУ, який вбив людину. Це – черговий ворожий фейк

Кажуть, в Україні оголосили в розшук поляка із ЗСУ, який вбив людину. Це – черговий ворожий фейк

Брехня: в Україні шукають громадянина Польщі Мазура Мечеслава, який проходить службу в ЗСУ. Його буцімто підозрюють у скоєнні низки кримінальних злочинів в Україні. Таку інформацію з фотографії з оголошенням про розшук поширюють російські Telegram-канали.

Правда: в Україні можна знайти інформацію про будь-яку людину, яка перебуває в розшуку – цю інформацію розміщають на окремому сайті МВС України. І там немає інформації про Мазура Мечеслава, пишуть журналісти StopFake.

Такод про те, що оголошення – підроблене, свідчить низка граматичних помилок, невластивих носієві української мови. Наприклад, «полиції» замість «поліції», «отдел» замість «відділ».

Джерело: https://t.me/spravdi/34076

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

путінські навіювання про «один народ» вже 600 днів розбиваються об міць української оборони
Сегодня 10:02    32
США профінансують модернізацію українських портів - Кубраков
Сегодня 09:50    41
СБУ ліквідувала ще 4 «схеми ухилянтів»: одна з них передбачала фіктивне одруження на особах з інвалідністю
Сегодня 09:26    63
Підриви торгових суден на морських мінах – це наслідки російської агресії
Сегодня 09:14    75
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 18 жовтня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:51    75
Міноборони спростило процес списання дронів та іншого військового майна
Сегодня 08:45    77
187 млн грн збитків ДП «Інформ-Ресурси»: матеріали відкрито
Сегодня 08:33    93
Карта наиболее жирных целей для ударов ATACMS выглядят примерно так
Сегодня 08:22    107
Харківщина. 18 жовтня
Сегодня 08:20    80
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав агент фсб, який шпигував за підрозділами ЗСУ під Бахмутом
Сегодня 08:12    99
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 