Кажуть, в Україні оголосили в розшук поляка із ЗСУ, який вбив людину. Це – черговий ворожий фейк

Брехня: в Україні шукають громадянина Польщі Мазура Мечеслава, який проходить службу в ЗСУ. Його буцімто підозрюють у скоєнні низки кримінальних злочинів в Україні. Таку інформацію з фотографії з оголошенням про розшук поширюють російські Telegram-канали.

Правда: в Україні можна знайти інформацію про будь-яку людину, яка перебуває в розшуку – цю інформацію розміщають на окремому сайті МВС України. І там немає інформації про Мазура Мечеслава, пишуть журналісти StopFake.

Такод про те, що оголошення – підроблене, свідчить низка граматичних помилок, невластивих носієві української мови. Наприклад, «полиції» замість «поліції», «отдел» замість «відділ».

Джерело: https://t.me/spravdi/34076

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