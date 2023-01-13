Как Путин опять назначил болванов, чтобы снизить роль Пригожина, которому путевку к трону сам и подарил

В последние дни промелькнуло несколько новостей о новых "старых" назначениях - и все они связаны с военной составляющей.

По сути, вернули в игру всех, кого из нее выкинули с февраля по причине провала в войне.

Рассчитывать на обратный результат Кремль вряд ли может, поскольку те, кто провалили всю вооруженную эпопею единожды, провалят её и во второй раз. Особенно в обстановке тотального системного хаоса.

"Переназначение" битых пташек - это попытка приостановить процесс распада системы. Как мы помним, в результате провала Министерства Обороны начался военный перекос в сторону частных военных групп. Эти же рычаги альтернативного влияния говорили и о возможности создания частной разведки.

Так, власть от блока Путина начала перетекать в блок Патрушева и коалицию сил Пригожина.

Причем Патрушев заменил Путина на арене "баланса сил". Если ранее Путин выступал в качестве точки примирения и уравновешивания военной и гражданской власти (силовики и финансисты-сислибы), то с начала войны ипостась гражданской власти оказалась лишней. Весь пласт сислибов, экономистов, менеджеров, технократов выкинули из системы принятия решений. Некоторых "в знак благодарности" оставили внутри властных механизмов, некоторых - заставили покинуть Россию.

Так, власть перешла только в руки к силовикам и военным.

И если военное крыло Министерства Обороны всегда находилось под крылом Путина, то остальные части "растекались" в подчинении. Но основным "вторым" центром был Патрушев.

В результате военных провалов группа альтернативного влияния (владельцы частных военных компаний, а также крупные поставщики наемников - в том числе тик-ток формата) убрала всю (!) путинскую элиту. К концу 2022 клан путинских силовиков (всякие Шойгу, Герасимовы и убранные в небытие генералы) оказался не у дел.

Центром доминации стал Пригожин со своей командой. Он же скупил массу информационных ресурсов, в том числе протестного и превдопротестного толка. Также он перекупил (перевербовал) информационное сопровождение Кремля в лице блогерской тусы, работающей в украинском и российском информационном пространстве.

Фактически к концу года произошел мягкий военный переворот.

Сейчас Путин хочет восстановить довоенную мощь, чтобы быть авторитетом среди своих. Но дело ведь не в том, чтобы вернуть статус-кво через откат "прогиба".

Можно вместо креатур силовой альтернативы поставить на трон чудика Герасимова. Можно вновь военное стойло перевести под мистера "провал, пи*дец и всё пропало".

Но это не вернёт Путину силовую доминанту, поскольку ставка существования РФ была поставлена на военный успех.

А успехов нет. Вообще. Особенно от подразделений, которыми руководят путинские креатуры. Достаточно бойко ведут себя уголовники Пригожина, которые пытаются развивать наступление под Соледаром, тем самым маскируя собственный новогодний провал под Бахмутом.

Так, с точки зрения военных успехов в России некого хвалить, но хоть какой-то результат показывают исключительно подразделения Пригожина, а значит его политический вес в условиях войны растет.

Теперь же Путин над головой пригожинских военных ставит своих болванов, которые умудрятся развалить всё, что блок Пригожина пытался стабилизировать путем отступлений и реконфигурации фронта.

Таким образом, Путин пытается "сбить" Пригожина, засовывая его креатур под контроль собственных олухов. Пикантность ситуации в том, что у Путина может получиться "обронить" Пригожина, если болваны первого будут, находясь над головой креатур второго, продолжать свою плодотворную деятельность по продолжению развала российской армии. В результате будут похоронены под пеплом тактического идиотизма вся "вагнеровская" коалиция.

Так что новые "старые" назначения Путина - это хороший знак. Перемещение списанных в утиль кроватей в борделе в попытке "насолить" конкурирующему сутенёру приведет к тому, что бордель окажется закрыт на амбарный замок (по заветам Медведева).

Джерело: https://t.me/cynic2020/7721

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