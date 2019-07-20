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«Карусели» и вбросы: в Харькове полицию предупредили о возможных фальсификациях на выборах

«Карусели» и вбросы: в Харькове полицию предупредили о возможных фальсификациях на выборах

Харьковская полиция получает информацию о возможных попытках фальсификации результатов голосования на досрочных парламентских выборах.

Как передает корреспондент Depo.Харьков, об этом 19 июля во время брифинга заявил начальник ГУ НП Украины в Харьковской области Валерий Сокуренко.

«Сегодня некоторые кандидаты обращаются ко мне с заявлениями, что уже кто-то имеет эти бюллетени, кто-то их уже получил, кто-то готов вкидывать. Все бюллетени находятся на Окружных избирательных участках и только сегодня начнется процесс их получения и вывоза на участковые избирательные комиссии», — отметил он.

Сокуренко подчеркнул, что полиция не владеет достоверной информацией относительно того, что у кого-то уже могут быть бюллетени. «Достоверной информации, проверенной, чтобы мы знали, у кого эти бюллетени, где уже есть или кто планирует что-то, у нас нет, но информация оперативная о том, что будут попытки осуществить «карусели», передавать бюллетени за вознаграждение, — сказал начальник облуправления. — За этим мы будем следить и следить очень пристально на каждом участке в каждом избирательном округе. Информация относительно возможного вброса уже заготовленных (бюллетеней – ред.), тоже такая информация есть. Мы будем очень пристально следить, чтобы таких случаев не допустить», — сказал Сокуренко.

Он добавил, что с сообщениями о том, что готовятся фальсификации, в милицию обращаются представители предвыборных штабов партий и кандидатов. «Информация конкретно, чтобы мы знали, что такой-то штаб владеет бюллетенями и это запланировано, но и такие жалобы, как обеспокоенность у штабов есть», — отметил Сокуренко.

Он отметил, что оперативной информации о том, что «стоят под мостом два атвомобилля с бюллетенями», нет, но есть обращения штабов.

Источник: sprotyv.info

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