Катар вижене ХАМАС

Влада Катару під тиском США зажадала від лідерів ХАМАС, аби ті покинули країну через відмову обговорювати звільнення ізраїльських заручників — Financial Times.

У 2023 році понад 100 ізраїльських заручників було звільнено внаслідок угоди, посередником у якій виступив Катар.

"Після відхилення неодноразових пропозицій про звільнення решти заручників лідери ХАМАС більше не повинні бути бажаними гостями в столицях будь-якого американського партнера. Ми ясно дали це зрозуміти Катару після того, як кілька тижнів тому ХАМАС відхилив чергову пропозицію", — сказав журналістам високопоставлений чиновник на умовах анонімності.

Три представники ХАМАС заперечують, що Катар висунув ультиматум лідерам ХАМАС і що їх більше не готові приймати в країні. Представник міністерства закордонних справ Катару не відповів на прохання про коментар.

Як пише FT, члени політичного керівництва ХАМАС і їхні сім'ї проживають у Досі з 2012 року. Раніше це місце вважалося зручним для переговорів.

Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило газеті, що представники руху можуть перебратися до Туреччини, де президент Реджеп Таїп Ердоган відкрито критикує Ізраїль. Міністерство закордонних справ Туреччини, однак, не відповіло FT на прохання про коментар.

За словами одного з арабських дипломатів, представники ХАМАС нещодавно відвідали Туреччину, Іран, Алжир і Мавританію та обговорювали можливість переїзду.

"Катар дав притулок лідерам ХАМАС насамперед після того, як вони отримали зелене світло від американців. Логічно спробувати позбутися їх, коли позиція США змінилася", — сказав дипломат.

Reuters зазначає, що після атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, унаслідок якої загинули 1,2 тисячі людей і ще 250 потрапили в полон, держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що США більше не можуть підтримувати жодних контактів із ХАМАС. У відповідь влада Катару повідомила США про готовність переглянути своє ставлення до руху.

Джерело: https://t.me/znua_live/175738

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