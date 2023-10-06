Киссинджер рассказал о Войны Судного дня (50 лет назад)

Неумираемый Генри Киссинджер дал пару недель назад интервью израильскому изданию "Маарив", в честь пятидесятилетия Войны Судного дня (в те годы он был госсекретарем США). Только сейчас добрался до текста - ниже главные тезисы Киссинджера - дедуле перевалило за 100 лет, но голова по прежнему варит, а память острая словно оточенная бритва.

▪️Киссинджер знал о концентрации сил Египта, но они (верхушка США) не придавали этому значения.

▪️Было решено использовать египетское наступление как рычаг для дальнейшего политического урегулирования. Верхушка США боялась, что Израиль зайдет слишком далеко в своем наступлении. "Мы боялись, что вы за считаные дни продвинетесь дальше вперед и захватите Александрию", - вспоминает Киссинджер.

▪️При этом Вашингтон не был заинтересован в победе Египта и Сирии, так как это означало бы победу СССР.

▪️Пентагон был категорически против передачи оружия Израилю силами США. Киссинджер предложил тогда альтернативу, пусть Израиль сам пришлет свои самолеты за оружием.

▪️Бывший госсекретарь пожаловался и на то, что у президента США Никсона тогда была куча других проблем, и вопрос с Израилем нарисовался "в очень неудобное время".

▪️На третьи сутки полномасштабного вторжения (Израиль воевал с Египтом и Сирией с 1948 года) Киссинджер сообщил израильскому послу Симхе Диницу, что Израиль должен сдерживать наступление Египта и Сирии, и только если армия Израиля справится и остановит продвижение, только тогда США подключатся с помощью в плане дипломатии и урегулирования.

▪️Диницу было подчеркнуто, что воздушный мост с помощью для Израиля может быть налажен только после того, как армия Израиля покажет, что справляется на фронте.

▪️ Израиль предлагал прекращение огня, но США отказались это представить в ООН. Киссинджер подчеркивает, что они не хотели, чтобы запрос о прекращении огня исходил от США и поэтому они попросили Великобританию и Австралию это сделать - поднять этот вопрос в ООН. Но главное, чтобы это не прозвучало от США.

▪️Американцы переживали, что советское вооружение покажет себя лучше чем американское и это скажется на глобальном рынке оружия. Поэтому они не хотели прекращения огня, пока армия Израиля отступает.

▪️Президент Египта Анвар Садат отказался идти на прекращение огня, так как был уверен, что побеждает в войне.

▪️Киссинджер вспоминает, что картина резко изменилась, как только армия Израиля внезапно отбросила врагов и двинулась маршами на Дамаск и Каир.

▪️Садат срочно встретился с Киссинджером в Москве (куда прибыли оба), где было подчеркнуто, что Египет должен согласиться на прекращение огня.

▪️Однако полномасштабная война длилась еще двое суток, за которые Израиль занял еще больше сирийской и египетской территории и вышел на переговорный трек с позиций победителя.

▪️За 8 месяцев до полномасштабного вторжения, в Штаты приезжал представитель Садата с пакетом просьб и предложений к Вашингтону. [Садат хотел уйти из под Москвы и взять в партнеры США, на что американцы пожимали плечами, мол, с битыми лузерами мы не имеем дело, - примечание И.Л.].

▪️Киссинджер вспоминает, что видимо Садат хотел показать, что его армия боеспособна, что он не проигрывает и может принести арабскому миру победу.

▪️Во время боевых действий в Вашингтон прибыла делегация Египтян и Саудитов, и потребовали, чтобы Израиль отступил и сдал позиции, угрожая США нефтяным эмбарго.

▪️Киссинджер утверждает, что эти угрозы не повлияли на США, но те реально надавили на многих американских союзников и партнеров.

▪️Старый лис снова подчеркнул (он это когда-то уже говорил Голде Меир), что он еврей и всегда был евреем, но на тот момент - в 1973 году - он в первую очередь был госсекретарем США и действовал, исходя только из интересов США.

▪️Киссинджер следит за актуальной повесткой, в том числе - за нормализацией отношений между Израилем и Саудовской Аравией, но комментирует он эту тему нудно.

Теперь интересно, что спустя 50 лет про российско-украинскую войну расскажет Блинкен - ему как раз тоже перевалит за 100.

Джерело: https://www.facebook.com/LevinYigal

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