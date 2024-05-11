Кліматичні активісти пошкодили вітрину з Великою хартією вольностей у Британській бібліотеці

Дві пенсіонерки, які є кліматичними активістками з Just Stop Oil, пошкодили вітрину з Великою хартією вольностей у Британській бібліотеці

Про це повідомляє Sky News.

Пенсіонерки 82-річна Сью Парфітт і 85-річна Джуді Брюс увійшли до бібліотеки й за допомогою відбійного молотка та зубила намагалися розбити скляну вітрину, під якою зберігався цей документ.

"Велику хартію вольностей справедливо шанують, оскільки вона має велике значення для нашої історії, наших свобод і наших законів, - заявила Парфітт. - Але не буде ні свободи, ні законності, ні прав, якщо ми дозволимо кліматичним змінам стати катастрофою, яка зараз загрожує".

Потім жінки підняли плакат з написом "Уряд порушує закон, який захищає історичну пам'ятку".

За повідомленням поліції Лондона, їх було заарештовано за підозрою у кримінальному злочині, і наразі вони перебувають під вартою.

У своїй заяві Британська бібліотека підтвердила, що дві людини "напали на вітрину із загартованого скла", в якій зберігалася Хартія.

"Служба безпеки бібліотеки втрутилася, щоб запобігти подальшому пошкодженню вітрини, яке було мінімальним, - йдеться в повідомленні. - Поліція була повідомлена, а сама Велика хартія вольностей залишилася неушкодженою".

● 28 січня в Луврі активісти групи Riposte alimentaire облили супом "Мону Лізу", "розпочавши кампанію громадянського спротиву з чіткою вимогою, яка принесе користь усім: соціальне забезпечення для сталого харчування".

● 10 лютого двоє членів групи Riposte alimentaire облили супом картину Клода Моне Le Printemps у ліонському Музеї образотворчих мистецтв.

● 13 лютого в італійській Флоренції екоактивісти приклеїли фотографії руйнівних змін клімату до скляної панелі на знаменитій картині Сандро Боттічеллі "Народження Венери".

● 2 березня учасники групи кліматичних активістів Last Generation облили помаранчевою фарбою фасад німецької канцелярії.

● 20 квітня кліматичні активісти пофарбували Гранд-канал у Венеції в зелений і червоний кольори в рамках акції, проведеної, як вважають, організацією Extinction Rebellion.

Джерело: espreso.tv

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