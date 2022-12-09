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Колишня канцлерка Німеччини Меркель кається за свою дружбу з путіним

Колишня канцлерка Німеччини Меркель кається за свою дружбу з путіним

Каже, що Захід мав би швидче реагувати на агресію рф ще у 2014 році після Криму.

Трішки покаявшись, Меркель почала захищати свої рішення за ці роки.

- «Давайте подивимося на мою політику щодо росії та України... Це була спроба запобігти саме такій війні. Той факт, що це не вдалось, не означає, що спроби були неправильними».

Підтримку Мінських угод вона теж вважає правильною, адже вони «були спробою дати Україні час» на підготовку. Вона також висловила сумнів у тому, що в 2014 році країни НАТО могли зробити стільки, скільки зараз для допомоги.

Але Меркель забуває, що за ці роки путін зміцнів на продажу газу і нафти в Європу. І наклєпав зброї, і тепер на ці енергетичні мільярди нас бомбить

Джерело: https://t.me/c/1636605494/342

Новости портала «Весь Харьков»

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