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«Командира роты, командира взвода и командира отделения пох*ярило» - перехоплення ГУР
Військовий рф розповів дружині про втрати та особливості обстрілів:
● «хохлы по лесам бродят, за*бали»;
● «по этому направлению Сватово-Креминная там, конечно, такой п*здец творится»;
● «слух такой прошел, что будет не сво, а контртеррористическая операция»;
● «командира, брата, 20 лет осколком попало и насмерть».
?● За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.
Джерело: https://t.me/DIUkraine/2295