Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 1 серпня 2021 року

Станом на 10.00 01серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 45 осіб. Всього за час пандемії одужало 25 219 осіб, летальних випадків 94.

На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 11 осіб.

За минулу добу не зареєстровано нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Вакцинація від COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 157 926 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 7 895 військових медиків. Повторно провакциновано 80600 осіб. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 684 особи.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає зробити щеплення та дотримуватися правил карантину і особистої гігієни. Нагадуємо, що для набуття стійкого імунітету, після повторного щеплення, повинно пройти не менше двох тижнів. Звертаємося до вас не зволікати з їх здійсненням аби уберегти себе та оточуючих від цієї хвороби. Закликаємо також пояснити важливість здійснення вакцинації своїм близьким та знайомим.

Источник: mil.gov.ua

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