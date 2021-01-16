Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 15 січня 2021 року

Станом на 10.00 15 січня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 841 особа. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України. Всього за час пандемії одужало — 13975 осіб, летальних випадків — 38.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 21 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 6 осіб.

За минулу добу зареєстровано 55 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 11 осіб:

Житомирський військовий госпіталь — 3 військовослужбовця

59 та 66 військові мобільні госпіталі — по 2 військовослужбовця

Військово-медичний клінічний центр Західного та Південного регіону, 65 військовий мобільні госпіталі — по 1 військовослужбовцю

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону — 1 працівник ЗС України

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 44 особи:

Київська область — 12 військовослужбовців та 3 працівника ЗС України

Львівська область — 7 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України

Рівненська область — 3 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України

Миколаївська область — 2 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України

Одеська та Житомирська області — по 3 військовослужбовця

Хмельницька та Донецька області — по 2 військовослужбовця

Дніпропетровська, Закарпатська, Чернівецька та Херсонська області — по 1 військовослужбовцю

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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