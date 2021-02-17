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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 16 лютого 2021 року

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 16 лютого 2021 року

Станом на 10.00 16 лютого в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 496 осіб. Про це повідомляє Командування медичних сил Збройних Сил України.

Всього за час пандемії одужало 15 514 осіб, летальних випадків 44. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 70 осіб.

За минулу добу зареєстровано 33 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 5 осіб:

Військово-медичний клінічний центр Східного регіону, Рівненський та Білоцерківський військові госпіталі, 59 військовий мобільний госпіталь – по 1 військовослужбовцю

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 1 працівник ЗС України

Стан здоров’я хворих задовільний, призначено необхідне лікування.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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