Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 23 січня 2021 року

Станом на 10.00 23 січня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 751 особа.

Всього за час пандемії одужало – 14432 особи, летальних випадків – 39.

На ізоляції (в тому числі, самоізоляція) перебуває 128 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 18 осіб.

За минулу добу зареєстровано 51 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 13 осіб:

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 2 військовослужбовця

Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ” – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України

Білоцерківський, Миколаївський, Мукачівський, Деснянський та Запорізький військові госпіталі, 66 військовий мобільний госпіталь – по 1 військовослужбовцю

Чаплинська ЦРЛ – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України

Богородчанська ЦРЛ – 1 працівник ЗС України

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 46 осіб:

Київська область – 6 військовослужбовців та 2 працівника ЗС України

Одеська область – 7 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України

Івано-Франківська область – 6 військовослужбовців

Львівська область – 5 військовослужбовців

Миколаївська область – 3 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України

Запорізька та Полтавська області – по 2 військовослужбовця

Дніпропетровська, Донецька та Волинська області – по 1 військовослужбовцю

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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