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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 24 жовтня 2021 року

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 24 жовтня 2021 року

Станом на 10.00 24 жовтня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1783 особи. Всього за час пандемії одужало 26 868 осіб, летальних випадків — 96.

На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 295 осіб. За минулу добу зареєстровано 187 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них 33 особи госпіталізовано до закладів охорони здоров’я.

Вакцинація від COVID-19.

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 234 561 особа отримали 1 дозу вакцини. Повторно провакциновано 206 832 особи.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає зробити щеплення та дотримуватися правил карантину і особистої гігієни. Нагадуємо, що для набуття стійкого імунітету, після повторного щеплення, повинно пройти не менше двох тижнів. Звертаємося до вас не зволікати з їх здійсненням аби уберегти себе та оточуючих від цієї хвороби. Закликаємо також пояснити важливість здійснення вакцинації своїм близьким та знайомим.

Командування Медичних сил Збройних Сил України

Источник: mil.gov.ua

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