Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 24 січня 2021 року

У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо недопущення розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19. Станом на 10.00 24 січня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 768 осіб. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

Всього за час пандемії одужало — 14439 осіб. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 128 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 14 осіб.

Нажаль, у Збройних Силах України зафіксовано 40 летальний випадок спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північого регіону. Позитивний ПЛР-тест від 04.01.2021. Не зважаючи на проведену терапію стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали.

Висловлюємо співчуття близьким та рідним...

За минулу добу зареєстровано 25 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у заклади охорони здоров’я госпіталізовано 7 осіб:

Націнальний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» — 4 військовослужбовця

59 військовий мобільний госпіталь — 3 військовослужбовця

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 18 осіб:

Київська область — 7 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України

Житомирська область — 6 військовослужбовців

Львівська область — 2 військовослужбовця

Волинська область — 1 військовослужбовець

Чернігівська область — 1 працівник ЗС України

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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