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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 26 жовтня

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 26 жовтня

Станом на 10.00 26 жовтня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє — 1395 осіб.

Всього за час пандемії одужало — 3639 осіб, летальних випадків — 14.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 342 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 36 осіб.

За минулу добу зареєстровано 25 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них у закладах охорони здоров’я перебуває 9 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» — 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Східного регіону, Житомирський військовий госпіталь та 65 військовий мобільний госпіталь — по 2 військовослужбовця, Полтавський та Запорізький військові госпіталі — по 1 військовослужбовцю). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 14 осіб (Київська область — 2 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України, Житомирська область — 5 військовослужбовців, Тернопільська область — 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України, Хмельницька, Черкаська, Івано-Франківська та Чернівецька області — по 1 військовослужбовцю). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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