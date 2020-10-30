Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 29 жовтня

У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо недопущення розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Станом на 10.00 29 жовтня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 1456 осіб.

Всього за час пандемії одужало 3932 особи.

На ізоляції (в тому числі, самоізоляція) перебуває 376 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби — 65 осіб.

На жаль, у Збройних Силах України зафіксовано 15 летальний випадок спричинений захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Працівник ЗС України (м. Львів) 10.10.2020 був госпіталізований до ВМКЦ ЗР. Позитивний результат ПЛР-тесту від 13.10.2020. У зв’язку з погіршенням стану здоров’я 19.10.2020 був переведений до реанімаційного відділення. Незважаючи на вжиті заходи 28.10.2020 стан здоров’я погіршився та почалась інтенсивна терапія, яка не дала позитивного результату. Військовослужбовець за наявної інформації мав хронічні супутні захворювання.

Висловлюємо співчуття близьким та рідним.

За минулу добу у Збройних Силах України зареєстровано 171 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них у закладах охорони здоров’я перебуває 55 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» — 7 військовослужбовців, Черкаський військовий госпіталь — 12 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону — 5 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону — 7 військовослужбовців, Житомирський військовий госпіталь — 11 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Східного та Центрального регіону — по 4 військовослужбовця, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону, 59 військовий мобільний госпіталь, Миколаївський та Хмельницький військові госпіталі — по 4 військовослужбовця працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

Вдома під наглядом медичної служби перебуває 77 осіб (Київська область — 30 військовослужбовців та 14 працівників ЗС України, Львівська область — 15 військовослужбовців та 4 працівника ЗС України, Полтавська область — 9 військовослужбовців, Вінницька область — 7 військовослужбовців та 2 працівника ЗС України, Одеська область — 5 військовослужбовців та 3 військовослужбовця,

Хмельницька область — 4 військовослужбовця, Житомирська область — 3 військовослужбовця та 1 працівник ЗС України, Волинська та Закарпатська області — по 3 військовослужбовця та по 1 працівнику ЗС України, Черкаська та Івано-Франківська області — по 2 військовослужбовця, Сумська, Дніпропетровська, Харківська, Чернігівська та Миколаївська області — по 1 військовослужбовцю). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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