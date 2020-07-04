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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 3 липня

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 3 липня

Станом на 10.00 03 липня в Збройних Силах України хворіє 166 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Всього за час пандемії одужало – 351 особа, летальних випадків – 5.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 515 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 182 особи. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

За минулу добу зареєстровано 9 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них, 1 військовослужбовець перебуває на лікуванні в Хмельницькій міській інфекційній лікарні. Стан здоров’я пацієнта задовільний, отримує необхідне лікування.

На лікуванні в дома під наглядом медичної служби знаходиться 8 осіб (Львівська область – 4 військовослужбовця, Київська – 3 військовослужбовця та Вінницька – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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