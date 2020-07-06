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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 5 липня

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 5 липня

У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо недопущення розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Станом на 10.00 05 липня в Збройних Силах України хворіє 168 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Всього за час пандемії одужало — 377 осіб, летальних випадків — 5.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 522 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 109 осіб.

За минулу добу зареєстровано 17 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них, у закладах охорони здоров’я перебуває 6 осіб (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону — 4 військовослужбовця, лазарет військової частини Львівської області — 2 військовослужбовця). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні в дома під наглядом медичної служби знаходиться 11 осіб (Львівська область — 6 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України, Київська — 2 військовослужбовця, Хмельницька та Тернопільська — по 1 військовослужбовцю). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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