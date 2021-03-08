Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:43
Просмотров: 80

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 7 березня 2021 року

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 7 березня 2021 року

У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо недопущення розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19. Станом на 10.00 7 березня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1269 осіб.

Всього за час пандемії одужало 16 218 осіб. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 344 особи.

На жаль, у Збройних Силах України зареєстровано 49-й летальний випадок від ускладнень викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19.

Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні у Вінницькій обласній інфекційній лікарні. Позитивний ПЛР тест від 16 лютого 2021року. Не зважаючи на проведену терапію стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали.

Висловлюємо співчуття близьким та рідним...

За минулу добу зареєстровано 63 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 17 осіб.

Вакцинація від COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 2376 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 488 військових медиків.

За минулу добу проти COVID-19 щеплено 704 особи.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У Києві 9 березня відбудеться акція солідарності з кримчанами
Сегодня 08:17    14
Мінфін: Банки державного сектору за підсумками 2020 року отримали прибуток у розмірі 23,1 млрд грн
Сегодня 07:33    67
Какие праздники Украина отмечает в марте
Сегодня 07:23    93
"Nord Stream 2": в операторі ГТС розповіли про сценарії, якщо російський газ піде в обхід України
Сегодня 07:12    99
Рік роботи Уряду: п'ять досягнень у напрямку ЄС і НАТО
Сегодня 06:11    98
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    96
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    128
Украинцы будут покупать доллары по новым правилам: что изменит НБУ
07.03.2021 11:05    668
Українці отримають доступ до публічних е-консультацій на платформі ВзаємоДія
07.03.2021 10:50    163
У школах стартує освітня програма «Супергерої FAST» для покращення обізнаності про симптоми інсульту
07.03.2021 10:11    161
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 