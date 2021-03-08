Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 7 березня 2021 року

У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо недопущення розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19. Станом на 10.00 7 березня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1269 осіб.

Всього за час пандемії одужало 16 218 осіб. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 344 особи.

На жаль, у Збройних Силах України зареєстровано 49-й летальний випадок від ускладнень викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19.

Працівник ЗС України перебував на стаціонарному лікуванні у Вінницькій обласній інфекційній лікарні. Позитивний ПЛР тест від 16 лютого 2021року. Не зважаючи на проведену терапію стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали.

Висловлюємо співчуття близьким та рідним...

За минулу добу зареєстровано 63 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 17 осіб.

Вакцинація від COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 2376 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 488 військових медиків.

За минулу добу проти COVID-19 щеплено 704 особи.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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