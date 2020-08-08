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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 7 серпня

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 7 серпня

Станом на 10.00 7 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 287 осіб.

Всього за час пандемії одужало – 668 осіб, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі, самоізоляція) перебуває 554 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 126 осіб. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

За минулу добу зареєстровано 29 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них в закладах охорони здоров’я перебуває 6 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр “ГВКГ”– 3 військовослужбовців, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 1 службовець ЗСУ, 9 військовий госпіталь - 1 військовослужбовець,). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні в домашніх умовах під наглядом медичної служби знаходиться 23 особи (Київська область – 5 військовослужбовців, Львівська область 8 військовослужбовців, Сумська область – 1 військовослужбовець, Івано-Франківська область – 5 військовослужбовців, Одеська область - 2 військовослужбовці, Житомирська область – 1 військовослужбовець, Рівненська область – 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкій перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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