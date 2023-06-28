КОПРОТИВЛЕНИЕ

...Всегда, когда происходят любые события, активно освещающиеся в СМИ и бурно обсуждающихся в социальных сетях любого типа... Запоминаем тщательно следующий принцип:

Всегда крайне важно задавать себе сразу ТРЕТИЙ ВОПРОС.

Теперь объясняю.

Первый, самый простой вопрос: что я хочу увидеть?

Второй, намного более сложный вопрос: что мне показывают и в чём меня хотят убедить?

А вот третий вопрос - он действительно требует усилий и задавать его себе - жизненно необходимо научиться.

Он звучит так: ЧТО Я РЕАЛЬНО ВИЖУ?

Давайте разберёмся на примерах.

Что вы (и я, и все) реально увидели своими глазами за эти полтора дня, за небывалый "поход на Кремль" через половину европейской части Мордора?

● один танк в воротах - неизвестно, действительно застрявший или просто стоящий;

● двух автоматчиков, лежащих на некоем перекрёстке;

● лежащий на земле сгоревший вертолёт;

● некий падающий самолёт на фоне неба;

● один, снятый с разных ракурсов, экскаватор, роющий яму на какой-то двухполосной дороге;

● несколько фур (судя по всему, пустых), стоящих поперёк какой-то дороги;

● несколько аудиосообщений Пригожина, матерящего руководство Минобороны;

● первое появившееся аж через шесть часов видео представляло собой чёрный прямоугольник со вспышками где-то за горизонтом;

● проезд нескольких "Газелей", грузовиков и БМП в ряд по неким дорогам, выглядящим по-разному - отнюдь не 80-километровой колонны, о которой говорилось в сопровождающем тексте;

● видео двух генералов (не Шойгу и не Герасимова) с трясущимися руками в каком-то подвале;

● видео Пригожина, вполне возможно, и в Ростове - я не настолько хорошо знаю Ростов, чтоб опознать точку;

● два экстренных ночных выпуска новостей вообще ни о чём;

● одну горящую нефтебазу в Воронеже и один странный прилёт чего-то в какой-то двор с типовыми многоэтажками;

● видео Путина, называющего происходящее вооружённым мятежом, ударом в спину и путём предательства;

● несколько текстовых сообщений про Пыпу и о том, что будет новый президент;

● несколько карт с Флайтрадара с передвижениями неких самолётов куда-то в разных направлениях;

● официальные сообщения, озвученные дикторами, о том, что всё порешал Лукашенко (каким боком тут вообще Лукашенко?!) и что всё закончилось;

● драку в Ростове;

● отъезд обцелованного дружелюбными туземцами Пригожина неизвестно куда в машине со словами: "Всех взбодрили".

ВСЁ.

Это то, что постили и репостили абсолютно все. Возможно, я упустил ещё несколько кадров, которые ничего не добавляют к перечисленному.

Теперь о том, чего вы НЕ увидели.

● реального движения вооружённой до зубов 25-тысячной колонны;

● братания матросов (т.е. пограничников, полиции и кто там ещё, якобы, перешёл на сторону музыкально одарённых уркаганов?) - растироважинные обнимашки и фотографирования десяти-пятнадцати жителей, якобы, Ростова не в счёт;

● танковых колонн и разворачивающихся дивизий, выходящих на оборону Ростова, Воронежа, Ельца, Москвы со стороны легальных войск Мордора - хотя это то, что условный Эрнст в состоянии убедительно снять и показать и без наличия самих танковых колонн;

● любых опубликованных документов - например, о прекращении уголовных дел.

Плюс - всё передвижение "карбонариев" показывалось лишь линиями на карте или раскрашиванием всё тех же карт, а не тысячами разных фото и видео, как это всегда происходит в XXI веке. Передвижения регулярной армии не показывалось вообще.

Шестичасовая пауза между объявлением бунта и появлением первых, весьма странных и немногочисленных, фото и видео мне показалась странной ещё вечером 24 июня.

Так в наше время просто не бывает, чему подтверждением постоянная, но безуспешная борьба с видео прилётов и работы ПВО в Украине.

Я не буду делать здесь никаких выводов. Я просто повторю ещё раз, чтоб наверняка: всегда задавайте себе ТРЕТИЙ вопрос...

И, чтоб резюмировать всё сказанное выше, то, что разворачивалось, казалось бы, прямо на ваших глазах - это не танк застрял в цирке...

Это цирк застрял в танке.

За матеріалами https://www.facebook.com/sasha2605

Автор: Александр Осташко

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