Коронавирус в Харькове: статистика на 24 октября (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
За минувшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 522 новых случая коронавируса.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших - 32 117, 495 человек умерли, 6 437 - выздоровели.
География заболевших выглядит так:
24164 - Харьков (+367 случаев за сутки);
1771 - Харьковский район (+16 случаев за сутки);
637 - Чугуевский район (+2 случая за сутки);
531 - Змиевской район (+4 случая за сутки);
520 - Дергачевский район (+8 случаев за сутки);
499 - Богодуховский район;
483 - Балаклейский район;
463 - Лозовской район (+13 случаев за сутки);
334 - Изюмский район;
321 - Первомайский район;
343 - Купянский район (+49 случаев за сутки);
244 - Красноградский район (+2 случая за сутки);
225 - Великобурлукский район (+1 случай за сутки);
226 - Нововодолажский район (+5 случаев за сутки);
217 - Волчанский район (+8 случаев за сутки);
200 - Золочевский район;
203 - Валковский район (+11 случаев за сутки);
119 - Краснокутский район (+4 случая за сутки);
107 - Шевченковский район;
99 - Кегичевский район;
99 - Барвенковский район (+26 случаев за сутки);
65 - Близнюковский район;
64 - Зачепиловский район;
61 - Боровской район (+1 случай за сутки);
40 - Сахновщанский район;
39 - Коломакский район;
29 - Двуречанский район;
11 - Печенежский район (+1 случай за сутки).
Источник: sq.com.ua