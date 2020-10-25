Коронавирус в Харькове: статистика на 24 октября (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За минувшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 522 новых случая коронавируса.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших - 32 117, 495 человек умерли, 6 437 - выздоровели.

География заболевших выглядит так:

24164 - Харьков (+367 случаев за сутки);

1771 - Харьковский район (+16 случаев за сутки);

637 - Чугуевский район (+2 случая за сутки);

531 - Змиевской район (+4 случая за сутки);

520 - Дергачевский район (+8 случаев за сутки);

499 - Богодуховский район;

483 - Балаклейский район;

463 - Лозовской район (+13 случаев за сутки);

334 - Изюмский район;

321 - Первомайский район;

343 - Купянский район (+49 случаев за сутки);

244 - Красноградский район (+2 случая за сутки);

225 - Великобурлукский район (+1 случай за сутки);

226 - Нововодолажский район (+5 случаев за сутки);

217 - Волчанский район (+8 случаев за сутки);

200 - Золочевский район;

203 - Валковский район (+11 случаев за сутки);

119 - Краснокутский район (+4 случая за сутки);

107 - Шевченковский район;

99 - Кегичевский район;

99 - Барвенковский район (+26 случаев за сутки);

65 - Близнюковский район;

64 - Зачепиловский район;

61 - Боровской район (+1 случай за сутки);

40 - Сахновщанский район;

39 - Коломакский район;

29 - Двуречанский район;

11 - Печенежский район (+1 случай за сутки).

Источник: sq.com.ua

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