Коронавирус в Харькове: статистика на 30 октября (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
В Харьковской области - 659 новых случаев коронавируса: это второй показатель по стране
За минувшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 659 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших - 35 678, 530 человек умерли, 6 849 - выздоровели.
География заболевших выглядит так:
26694 - Харьков (+488 случаев за сутки);
1970 - Харьковский район (+20 случаев за сутки);
716 - Чугуевский район (+5 случаев за сутки);
587 - Дергачевский район (+16 случаев за сутки);
581 - Змиевской район (+2 случая за сутки);
563 - Балаклейский район;
550 - Лозовской район (+1 случай за сутки);
534 - Богодуховский район;
376 - Изюмский район (+41 случай за сутки);
348 - Первомайский район (+22 случая за сутки);
346 - Купянский район;
278 - Красноградский район (+1 случай за сутки);
254 - Волчанский район;
246 - Нововодолажский район (+10 случаев за сутки);
245 - Великобурлукский район;
241 - Валковский район;
236 - Золочевский район (+1 случай за сутки);
142 - Краснокутский район (+20 случаев за сутки);
124 - Шевченковский район (+7 случаев за сутки);
121 - Кегичевский район (+10 случаев за сутки);
116 - Барвенковский район;
97 - Зачепиловский район (+9 случаев за сутки);
93 - Боровской район;
76 - Близнюковский район (+6 случаев за сутки);
48 - Сахновщинский район;
44 - Коломакский район;
38 - Двуречанский район;
14 - Печенежский район.
Источник: sq.com.ua