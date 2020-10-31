Коронавирус в Харькове: статистика на 30 октября (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В Харьковской области - 659 новых случаев коронавируса: это второй показатель по стране

За минувшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 659 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших - 35 678, 530 человек умерли, 6 849 - выздоровели.

География заболевших выглядит так:

26694 - Харьков (+488 случаев за сутки);

1970 - Харьковский район (+20 случаев за сутки);

716 - Чугуевский район (+5 случаев за сутки);

587 - Дергачевский район (+16 случаев за сутки);

581 - Змиевской район (+2 случая за сутки);

563 - Балаклейский район;

550 - Лозовской район (+1 случай за сутки);

534 - Богодуховский район;

376 - Изюмский район (+41 случай за сутки);

348 - Первомайский район (+22 случая за сутки);

346 - Купянский район;

278 - Красноградский район (+1 случай за сутки);

254 - Волчанский район;

246 - Нововодолажский район (+10 случаев за сутки);

245 - Великобурлукский район;

241 - Валковский район;

236 - Золочевский район (+1 случай за сутки);

142 - Краснокутский район (+20 случаев за сутки);

124 - Шевченковский район (+7 случаев за сутки);

121 - Кегичевский район (+10 случаев за сутки);

116 - Барвенковский район;

97 - Зачепиловский район (+9 случаев за сутки);

93 - Боровской район;

76 - Близнюковский район (+6 случаев за сутки);

48 - Сахновщинский район;

44 - Коломакский район;

38 - Двуречанский район;

14 - Печенежский район.​

Источник: sq.com.ua

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