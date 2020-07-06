Коронавирус в Харькове: статистика на 5 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
За последние сутки в Харьковской области зарегистрирован 34 новых случая коронавируса и 41 новое подозрение. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 2347, из которых 93 человека умерли, 1199 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрировано 3692 случая подозрений на COVID-19. Из них:
2347 случаев подтверждено;
1140 - опровергнуто;
205 - остаются под подозрением.
География заболевших выглядит так:
1643 - у жителей Харькова (плюс 28 случаев за сутки);
208 - Харьковский район (плюс 2 случая);
61 - Чугуевский район;
61 - Змиевской район;
45 - Дергачевский район;
44 - Первомайский район (плюс 2 случая);
39 - Валковский район;
35 - Боровской район;
33 - Богодуховский район;
26 - Балаклейский район;
24 - Волчанский район (плюс 1 случай);
22 - Лозовской район;
21 - Золочевский район;
20 - Красноградский район;
11 - Нововодолажский район;
9 - Шевченковский район;
7 - Зачепиловский район;
7 - Великобурлукский район (плюс 1 случай);
6 - Купянский район;
6 - Изюмский район;
6 - Сахновщинский район;
4 - Печенежский район;
4 - Краснокутский район;
2 - Коломакский район;
2 - Кегичевский район.
Источник: sq.com.ua