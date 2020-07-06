Коронавирус в Харькове: статистика на 5 июля (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

За последние сутки в Харьковской области зарегистрирован 34 новых случая коронавируса и 41 новое подозрение. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 2347, из которых 93 человека умерли, 1199 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрировано 3692 случая подозрений на COVID-19. Из них:

2347 случаев подтверждено;

1140 - опровергнуто;

205 - остаются под подозрением.​

География заболевших выглядит так:

1643 - у жителей Харькова (плюс 28 случаев за сутки);

208 - Харьковский район (плюс 2 случая);

61 - Чугуевский район;

61 - Змиевской район;

45 - Дергачевский район;

44 - Первомайский район (плюс 2 случая);

39 - Валковский район;

35 - Боровской район;

33 - Богодуховский район;

26 - Балаклейский район;

24 - Волчанский район (плюс 1 случай);

22 - Лозовской район;

21 - Золочевский район;

​20 - Красноградский район;

11 - Нововодолажский район;

9 - Шевченковский район;

7 - Зачепиловский район;

7 - Великобурлукский район (плюс 1 случай);

6 - Купянский район;

6 - Изюмский район;

6 - Сахновщинский район;

4 - Печенежский район;

4 - Краснокутский район;

2 - Коломакский район;

2 - Кегичевский район.

Источник: sq.com.ua

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