Крымский мост остается законной военной целью Вооруженных сил Украины - ГУР

Крымский мост остается законной военной целью Вооруженных сил Украины, - представитель ГУР МО Андрей Юсов в интервью РБК

Отвечая на вопрос, будет ли мост разрушен, представитель ГУР сказал, что «он там просто лишний».

Также он добавил, что не все российское снабжение идет исключительно через Крымский мост.

«Нет, конечно, все не может идти через мост. Оно (обеспечение - ред.) разделено на отдельные зоны. В основном к оккупированным территориям юга Украины все движется через Крым. Так называемый «сухопутный коридор» тоже существует. Его тоже используют, но в первую очередь поставка идет из оккупированного Крыма», - объяснил представитель ГУР.

Джерело: https://t.me/u_now/117143

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