Майже тисяча людей штурмували завод Tesla біля Берліну: є затримані

Поблизу Берліну сталися сутички між поліцією та сотнями мітингувальників, які виступають проти розширення місцевого заводу Tesla. Близько 800 людей намагалися штурмувати підприємство з виробництва електромобілів. Декількох людей затримали.

Раніше компанія повідомила, що планує розширити територію до сусіднього лісу, натомість активісти заявили, що це завдасть шкоди навколишньому суспільству, пише The Gurdian.

«Чому поліція так легко відпускає лівих протестувальників?» - написав генеральний директор Tesla Ілон Маск на своїй соціальній платформі X, додавши, що демонстрантам не вдалося прорватися.

За словами одного з організаторів акції, люди хочуть привернути увагу до руйнування навколишнього середовища в таких країнах, як Аргентина чи Болівія, спричиненого видобутком літію. Літій є ключовим ресурсом для акумуляторів електромобілів.

Поліція підтвердила, що протестувальники намагалися увійти на територію заводу, але були зупинені, кілька людей були взяті під варту, і що вона отримала кілька повідомлень про поранення.

Деякі з демонстрантів пошкодили кілька автомобілів Tesla на сусідній стоянці, використовуючи піротехніку і фарбу.

Нагадаємо, група активістів Vulkan заявила що завод Tesla, який виробляє близько 500 000 електромобілів на рік, «споживає природні ресурси, робочу силу і не є екологічним». Активісти підпалили електроопору, що призвело до зупинки виробництва.

Джерело: http://internetua.com

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