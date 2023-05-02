Маніпуляція! - росіяни стверджують, що Британія прогнозує розгром НАТО та ЗСУ через російські «Армати».

російські ЗМІ поширюють матеріали з коментарями «читачів» британського Daily Mail, які начебто впевнені, що нові російські танки матимуть змогу перемогти не лише Україну, а й країни НАТО.

Це – чергова маніпуляція ворога, зазначили журналісти StopFake. Оригінальна стаття на сайті Daily Mail носить скептичний характер щодо нібито нищівних російських танків. У матеріалі йдеться, що ці танки насамперед використовують у російській пропаганді, а не на полі бою.

Фактична кількість «Армат» на озброєнні армії рф викликає багато запитань. За даними інформаційного агентства «Интерфакс», у грудні 2021 року «ростех» розпочав виробництво близько 40 танків із очікуваним постачанням після 2023 року.

До цього часу поодинокі зразки «Армати» у русі бачили лише на військових парадах у москві.

Що стосується «коментарів британців», то встановити особи їх авторів неможливо. Вони можуть взагалі не бути британцями, бо на сайті може зареєструватися будь-хто під вигаданим ім’ям.

До того ж, абсолютна більшість авторів коментарів все ж іронізує над російською «диво-зброєю». І лише на вкладці «Коментарі з найгіршим рейтингом» можна помітити кілька тих цитат, які й наводять російські ЗМІ під виглядом думки всіх британців.

Джерело: https://t.me/spravdi/28593

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