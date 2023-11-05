Массовая аннигиляция российских ТОС-1А "Солнцепёк" в разгаре

Октябрьская жара с первых же дней передаёт эстафету ноябрьской жаровне!

1 и 4 ноября были верифицированы ликвидации российских ТОС-1А "Солнцепёк"!

Таким образом это 16-й и 17-й верифицированные отжаренные ТОС-1А "Солнцепёк", или, согласно общим данным 22-й и 23-й. Или даже больше?

Так же, отмечу, что с июня уничтожено 14 тяжёлых огнемётных систем. В октябре было уничтожено 6 ТОС-1А "Солнцепёк"! Переплюнет ли октябрьскую жару ноябрьская жаровня? Если есть достаточно этих систем у РОВ на ЛБС, то, думаю, вполне возможно.

Охота за "ТОСками" продолжается!

Джерело: https://t.me/zloyodessit/20416

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