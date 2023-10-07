Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:23
Просмотров: 32

Мэр Сум на свободе, его обвинения оказались ложными, а задержание «с поличным» скомпилировано

Мэр Сум на свободе, его обвинения оказались ложными, а задержание «с поличным» скомпилировано

Лысенко дал первые комментарии 

2 октября, в понедельник, СБУ было сообщило, что мэр Сум Александр Лысенко был задержан как бы «на горячем» со взяткой 1,4 млн. гривен в руках. Сегодня же, 6 октября, городского голову города Сум Лысенко освободили из-под стражи и он возвращается к выполнению возложенных на него обязанностей.

Почему так? Как стало известно, обвинения о «задержании с поличным» Лысенко оказались ложными. В момент изъятия средств мэр Сум находился в нескольких километрах от «места преступления». Лысенко был на встрече с военными, у него есть 100% алиби.

Следствие также не имеет никаких доказательств получения должностным лицом неправомерной выгоды, ведь во время обысков у мэра не было найдено ни средств, ни доказательств неправомерной деятельности. Также есть подозрения, что обнародованные в официальном сообщении НАБУ снимки – скомпилированы.

Джерело: https://t.me/u_now/114459

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Що входить до аптечки стандарту IFAK та як її вміст співвідноситься з протоколом надання допомоги?
Сегодня 08:34    10
Вночі ворог атакував Одещину надзвуковими протикорабельними ракетами типу "Онікс', випущеними з берегового ракетного комплексу "Бастіон" в тимчасово окупованому Криму
Сегодня 08:30    21
Зарплаты военным в октябре выплатят в срок, - глава бюджетного комитета Пидласа
Сегодня 08:12    49
«Вернусь - я сожгу этот российский паспорт» - перехоплення ГУР
Сегодня 08:01    59
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.23 орієнтовно
Сегодня 07:58    64
Генпрокурор Андрій Костін зареєстрував кримінальне провадження щодо нардепів Дмитрука та Куницького
Сегодня 07:50    80
Оперативна інформація станом на 06.00 07 жовтня 2023 року щодо російського вторгнення
Сегодня 07:08    99
СБУ вивела з Придністров’я і затримала агента-спецназівця фсб, який хотів завербувати співробітницю Служби безпеки
Сегодня 07:01    94
В Одесі ДБР викрило злочинну схему видачі «білих квитків» депутатам та їх родичам
Сегодня 06:50    92
Трампісти теж плачуть (результати народної дипломатії)
Сегодня 06:41    137
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 