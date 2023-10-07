Мэр Сум на свободе, его обвинения оказались ложными, а задержание «с поличным» скомпилировано

Лысенко дал первые комментарии

2 октября, в понедельник, СБУ было сообщило, что мэр Сум Александр Лысенко был задержан как бы «на горячем» со взяткой 1,4 млн. гривен в руках. Сегодня же, 6 октября, городского голову города Сум Лысенко освободили из-под стражи и он возвращается к выполнению возложенных на него обязанностей.

Почему так? Как стало известно, обвинения о «задержании с поличным» Лысенко оказались ложными. В момент изъятия средств мэр Сум находился в нескольких километрах от «места преступления». Лысенко был на встрече с военными, у него есть 100% алиби.

Следствие также не имеет никаких доказательств получения должностным лицом неправомерной выгоды, ведь во время обысков у мэра не было найдено ни средств, ни доказательств неправомерной деятельности. Также есть подозрения, что обнародованные в официальном сообщении НАБУ снимки – скомпилированы.

Джерело: https://t.me/u_now/114459

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