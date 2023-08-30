Мережею ширяться дописи про зниклих українських військових, чиї тіла «привезли на Київщину»

Пояснюємо, що з ними не так

У соцмережі Facebook біля 21 тисяч поширень отримав допис користувачки Amira Tereschuk, яка стверджує, що 274 тіла українських військових доставили в Київську область у червні та липні. Буцімто їх особи не можуть встановити, тому родичів зниклих військових просять повідомляти про їх особливі прикмети.

Пости з абсолютно ідентичними текстами почали розповсюджувати у соцмережах і з інших сторінок Facebook.

Перш за все, викликає питання сторінка, на якій опублікували оголошення, що отримало найбільшу кількість поширень. Вона належить викладачці східних танців, а не особі, яка займається поверненням чи опізнанням тіл загиблих захисників. На жодному офіційному сайті держслуб немає подібної інформації.

Ба більше, цей же допис «гуляв» соцмережею Facebook рівно рік тому – в серпні 2022-го. Наразі ця інформація неактуальна, а номер телефону, згаданий у дописі, – поза зоною досяжності.

Вкотре нагадуємо: будьте дуже уважні, критично ставтеся до всього, що бачите у соцмережах, та довіряйте лише офіційним і перевіреним джерелам інформації.

Джерело: https://t.me/spravdi/32981

Новости портала «Весь Харьков»