Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:27
Просмотров: 37

Мережею ширяться новини про те, що очільник МВС Чехії заявив про численні проблеми, причиною яких стали біженці з України. Це – ворожа маніпуляція

Мережею ширяться новини про те, що очільник МВС Чехії заявив про численні проблеми, причиною яких стали біженці з України. Це – ворожа маніпуляція

Брехня: міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив, що Україна стала справжньою проблемою для ЄС через мафію та нелегалів, пишуть російські ЗМІ.

Правда: у інтервʼю для «Радіо Свобода» Ракушан сказав (https://www.radiosvoboda.org/a/vit-rakushan-interview-czech-ukraine-russia/32624958.html), що «кількість українців у Чехії перевищує 5% всього населення, при цьому українці несуть відповідальність лише за 4% кримінальних дій у Чехії».

Тобто це не цифра, яка б вказувала на те, що існує якась безпекова ситуація, яка драматично погіршується, цитують міністра внутрішніх справ Чехії журналісти StopFake.

- Деякі українські громадяни працюють як перевізники нелегальних мігрантів, ми також знаходимо певні зв’язки між українською та російською мафіями у Празі. Ми маємо дуже добре продумати ситуацію зі зброєю в Україні після війни, щоб зброя не опинилась у руках неправильних людей.

І я думаю, що для цього нам потрібні партнери з українського боку, нам необхідно допомагати один одному. Необхідно добре і відкрито спілкуватися, обговорювати не лише допомогу, а й потенційні ризики. Якщо ми з ними впораємося, це допоможе налагодженню атмосфери і в самій Чехії, – саме ці слова вирвали з контексту та перекрутили пропагандисти.

Джерело: https://t.me/spravdi/34047

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Украине сейчас проживает около 33,2 млн человек, - МВФ
Сегодня 06:46    7
В поисках утраченной легитимности
Сегодня 06:36    34
BILD разбирает распространенные фейки про сектор Газа, полезно адептам ХАМАСа почитать
Сегодня 06:18    57
Такої поразки, як на Харківщині, у росіян не було ніде, ― Кирило Буданов
Сегодня 06:09    56
Новини однією строкою
Сегодня 06:00    74
Оперативна інформація станом на 18.00 15.10.2023 щодо російського вторгнення
15.10.2023 18:46    146
15 жовтня 1959 року у Мюнхені московський агент КГБ убив Степана Бандеру
15.10.2023 10:40    197
Небесна карателька: українська «Фурія» допомагає нищити московських окупантів
15.10.2023 09:34    201
Аббас не поехал к путину
15.10.2023 09:21    315
Харківщина. 15 жовтня
15.10.2023 09:14    163
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 