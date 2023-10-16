Мережею ширяться новини про те, що очільник МВС Чехії заявив про численні проблеми, причиною яких стали біженці з України. Це – ворожа маніпуляція

Брехня: міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив, що Україна стала справжньою проблемою для ЄС через мафію та нелегалів, пишуть російські ЗМІ.

Правда: у інтервʼю для «Радіо Свобода» Ракушан сказав (https://www.radiosvoboda.org/a/vit-rakushan-interview-czech-ukraine-russia/32624958.html), що «кількість українців у Чехії перевищує 5% всього населення, при цьому українці несуть відповідальність лише за 4% кримінальних дій у Чехії».

Тобто це не цифра, яка б вказувала на те, що існує якась безпекова ситуація, яка драматично погіршується, цитують міністра внутрішніх справ Чехії журналісти StopFake.

- Деякі українські громадяни працюють як перевізники нелегальних мігрантів, ми також знаходимо певні зв’язки між українською та російською мафіями у Празі. Ми маємо дуже добре продумати ситуацію зі зброєю в Україні після війни, щоб зброя не опинилась у руках неправильних людей.

І я думаю, що для цього нам потрібні партнери з українського боку, нам необхідно допомагати один одному. Необхідно добре і відкрито спілкуватися, обговорювати не лише допомогу, а й потенційні ризики. Якщо ми з ними впораємося, це допоможе налагодженню атмосфери і в самій Чехії, – саме ці слова вирвали з контексту та перекрутили пропагандисти.

Джерело: https://t.me/spravdi/34047

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