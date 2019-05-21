Мешканці Олексїївки скаржаться на незаконні огорожі (ВІДЕО)

Декілька зелених огорож почали зводити вздовж проспекту Перемоги.

Мешканці Олексіївки вирішили самі розбиратися з сумнівними парканами. Зелені огорожі почали з’являтися вздовж проспекту Перемоги як гриби після дощу. На цих кадрах люди валять одну з них.

Ірина, мешканка будинку №64 по проспекту Перемоги

Вышло где-то около 50 человек. Может даже чуть больше. Мы не считали. Все подъезды, все участвовали.

Паркан знесли ще 15 травня. Зараз лише ями в ґрунті видають роботи, що тут проводилися. Мешканці будинку навпроти кажуть: добре, що не встигли забетонувати. Але, за словами людей, таки зрізали два дерева.

Ганна Кликова, мешканка будинку №64 по проспекту Перемоги

Забор стоял прямо на этих деревьях. И вот пешеходная дорожка. Мешала, тут же детская площадка. Здесь же дети бегают. Никто ни одним словом ни обмолвился – куда ни обращались. Никто не ответил кто это строит и что строят.

А зверталися насамперед до поліції. Огорожу встановили 27 квітня. Того ж дня дільничний повідомив, що документів у робітників немає та будівництво незаконне. Але за два тижні паркан не зник. Люди зносили огорожу двічі, бо першого разу її повернули на місце. Наразі гадають: що планували побудувати – магазин або “наливайку”.

Ірина, мешканка будинку №64 по проспекту Перемоги

Когда они только устанавливали здесь забор мы задавали эти вопросы. Но, к сожалению, ответа мы не получили. И в грубой форме нам ответили. Мол, идите гуляйте. Документов? – Документов нет.

Як виявилося, такий паркан не єдиний. Вздовж проспекту Перемоги – декілька схожих огорож. І всі вони, за словами людей, з’явилися на великодні свята. Один з парканів, що знаходився біля супермаркету, повалили в ніч на 17 травня. Робітники залишили лише біотуалет.

Ігор, місцевий мешканець

Никаких объявлений. Никакой официальной информации об этом – что это. Как так может происходить? Захват земли просто. В нашем государстве не очень работает законодательная система в данном случае.

Дар’я, місцева мешканка

Возмущает, что они появляются и захламляют вид. Ничего не происходит. Зачем она здесь?

А це – паркан на зупинці “Шкільна”. За ним робітники, але спілкуватися з журналістами вони не хочуть. Лише замикають двері на додатковий засув.

Не на камеру реалізатори з сусідніх кіосків розповідають: тут нібито збираються зводити аптеку.

Петро, місцевий мешканець

Невідомо, що вони будують. Наскільки це буде безпечно. Адже далі йде алея для дітей. І постає питання, наскільки це буде безпечно для моєї, наприклад, дитини. Ви ж бачите, жодного паспорту об’єкту немає.

З питаннями щодо паркану мешканці 64 будинку пішли до мерії. Там пообіцяли надати відповідь на початку червня. За роз’ясненнями до поліції та міськради звернулися й наші кореспонденти. Наразі чекаємо на відповідь.

Источник: objectiv.tv

Автор: Олена Нагорна

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