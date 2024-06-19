Міфічна залізниця Крим-Маріуполь

Останнім часом мережею блукає новина про будівельні роботи залізничного полотна від Маріуполя до Криму вздовж Азовського узбережжя, а саме таганрог-Маріуполь-Бердянськ-Мелітополь. Ще частіше ці роботи плутають та пов'язують з тими, що вже давно ведуться по лінії Маловодне-Бурне, що дає змогу забезпечити залізничне сполучення таганрог-ростов-Маріуполь та альтернативне від Волновахи до Донецька.

В першу чергу наша команда давно слідкує за процесами прокладання залізничного полотна в районі Маловодне-Бурне, яке виділена на мапі жовтим кольором, і про яке ми писали детальний пост (https://t.me/DeepStateUA/19154) на початку квітня. На той момент залізниця вже майже була завершена і найближчим часом очікується її запуск, що дасть можливість здійснювати залізничний рух з території таганрогу та ростову в Маріуполь і очевидно стане ще одним шляхом перекидання військ в альтернативу дорожньому сполученню, яке має проблеми. Загальна протяжність новоствореної гілки складає 60 кілометрів. Також північніше Волновахи окупанти зібрали залізничну конструкцію, яка пізніше стала відома як «царь-потяг» (https://t.me/DeepStateUA/18821).

Одночасно з цим мережею активно гуляла інформація про вибудову залізничного сполучення в Крим вздовж Азовського узбережжя. Наша команда слідкувала за появою ознак будівельних робіт, однак наразі цьому підтвердження немає. Спочатку були версії "зародкової стадії", які формувалися на основі пройдених грейдером шляхів, але вони так і не почали розвиватися.

Звичайно? існує залізничне сполучення Крим-Мелітополь-Верхній Другий Токмак-Бердянськ-Волноваха-Маріуполь, але достеменно невідомо чи використовується ця гілка для перекидання військових ресурсів в силу проходження ЛБЗ в недалекій відстані. Але це не те сполучення, про яке говорять в публічному просторі, адже ця гілка не нова.

Поряд з цим московити почали активно проводити інженерні роботи з проведення газотранспортної інфраструктури, які спочатку помилково сприймали за вибудову залізниці. На картинці можна побачити дирекцію проведених робіт з підтвердженням супутникових знімків, які проходять від Бердянська Запорізької області до хутора Максимов Ростовської області. Робіт по вибудові залізничного полотна вздовж берегу Азовського моря до Криму немає.

Мапа (https://deepstatemap.live/)

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/14995

Новости портала «Весь Харьков»