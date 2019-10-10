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Министр обороны назвал формулу Штайнмайера "медийным продуктом"

Министр обороны назвал формулу Штайнмайера медийным продуктом

Министр обороны Андрей Загороднюк считает, что "формула Штайнмайера" стала медийным продуктом, хотя на самом деле она является алгоритмом действий.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на заявление министра в Житомире во время встречи "Диалоги об Украине"

Прямая речь: "Это вербальная формула, потому что ее нигде написанной нет, является медийным продуктом. Сам Штайнмайер, а он президент Германии, не знает, что такое "формула Штайнмайера". Он просто назвал какой-то алгоритм, а затем его стали называть формулой".

Детали: Он пояснил, что этот алгоритм может работать только в случае защиты наших интересов, то есть при достижении вывода войск и контроля над границей.

Предыстория:

1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" по выборам на оккупированном Донбассе и объяснил, что они пройдут только после вывода все войск и по Конституции и законам Украины.

• Глава МИД Украины Вадим Пристайко раскрыл текст договоренности.

• Российские СМИ опубликовали письма в адрес ОБСЕ от представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы, России Бориса Грызлова, а также от представителей ОРДО и ОРЛО – Натали Никоноровой и Владислава Дейнего, о том, что они согласны с имплементацией "формулы".

• 3 октября Зеленский подчеркнул, что выборы на пока неподконтрольной Киеву территории Донбасса могут пройти только по украинскому законодательству.

• Сам президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его формула содержит попытку упростить процесс выполнения Минских соглашений и не была написана под влиянием России.

• С протестом против реализации "формулы Штайнмайера" выступили несколько областных и городских советов.

• 6 октября в десятках украинских городов и за рубежом прошли акции "Нет капитуляции" против "формулы Штайнмайера" и отвода украинских войск от линии разграничения на Донбассе.

Источник: pravda.com.ua

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