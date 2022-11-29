Многонациональные патогены

Буквально с первых часов войны в Украине Кремль с особым пиететом описывал роль различных неславянских и нехристианских элементов в реализации его кровавых задумок. После недели войны Путин, который рьяно выступает против гендерного многообразия и путается в "трансформаторах", вдруг заявил о своем личном национальном гермафродитизме. Путинский каминг-аут случился спонтанно: "Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин…" В общем, неясный национальный статус на лицо. Хотел всем угодить своей многонациональной радугой, но сейчас как-то заметно поник на фоне роста разногласий с вожаками нетитульных народов, которые обагрили руки по локоть в крови.

Примечательно снижение культа Z-героя номер один Нурмагомеда Гаджимагомедова. А ведь в истории РФ не было случаев, когда через считанные дни после смерти нерусского боевика буквально музеефицировали и сделали знаменем грязных игор с переименованием улиц, установкой бюстов, изучением его "стихов". Правда вся эта показуха нужна была как сакральная жертва для разгона войны, и сейчас об этом дутом герое закономерно забыли. Плохой знак для нацменов.

Из информационного поля исчезли (возможно намеренно) тувинец Шойгу и дагестанец Евкуров. Они в тени "спецоперации" и связанных с ней огромных репутационных проблем. Это нацмены с мозгами. Зато маргинал Кадыров вошёл в раж и продолжает бравировать своим статусом заводилы партии войны. Своих головорезов он именует "легендарными чеченскими силовиками", "отважными сыновьями чеченского народа". Свирепость, человеконенавистничество, террор – визитная карточка кадыровцев. Ими "пехотинец Путина" постоянно запугивал весь мир, указывая на их превосходство над всеми остальными отрядами российской орды.

С кадыровскими патогенами конкурировали разве только "боевые буряты Путина". С подачи прокремлевского молодежного проекта "Сеть" о зверствах выходцев из самого депрессивного субъекта федерации узнали во всем мире. Хотя в Бурятии уже с марта наблюдается всплеск антивоенных настроений и желающих могилизироваться в Украине весьма поубавилось, местные власти продолжают забривать молодежь.

Странное дело: когда в мире признают жестокость бурято-кадыровцев, последние начинают резко отпираться и утверждать обратное. Когда папа Римский Франциск заявил об украинцах, как народе мучеников, то указал о наличии тех, кто выступает мучителями.

"Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что у меня есть много информации о жестокости вводимых войск. Как правило, самыми жестокими, пожалуй, являются те, кто из России, но не придерживаются русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее", – подчеркнул папа.

После ёмкой и точной квалификации действий многонационалов со стороны Ватикана начался взрыв негодования "белых и пушистых" террористов. Оказывается, вдруг произошло "оскорбление" целых народов. Такое чувство, что колониальная практика отправки туземных варваров на убой не вызывает неприятия, а вот констатация их дикарской бесчеловечности при уничтожении украинского народа – огромное поношение. Путину плевать, сколько многонациональных патогенов подохнет ради его власти, но папа должен коленопреклоненно просить прощения у токсичного Кадырова, поддерживающего де-факто геноцид малых народов РФ.

А разве не является разжиганием межнациональной розни постоянный тупой пиар Кадырова и его подспудный тезис о боевом превосходстве кадыровцев над русскими? Даже лавровская метёлка Захарова перевозбудилась и выдала что-то про "извращение истины".

Пока Кадыров прикусил язык, его бурятский коллега Цыденов признал: зверства многонационалов "являются примером лучших традиций российской армии".

По бурной реакции сетки "партии войны" складывается ощущение, что последняя чувствует падение влияния. Вполне возможно, Путин действительно попользовался токсичными маргиналами и готовит их удаление из игры.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/770

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