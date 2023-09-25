Многострадальная МТ-ЛБ, с установленной на неё корабельной бомбомётной системой РБУ-6000

Нехватка ББМ с возможностью огневой поддержки пехоты давно привела россиян к применению жутких гомункулусов, создаваемых на базе очень и очень даже неплохого транспортного средства - МТ-ЛБ.

Что мы только уже не видели на этом тягаче. И флотскую 25-мм спарку 2М-3М, и корабельные 2-УК-Т 1940-1945-х г.г., и миномёт 2Б9 "Василёк", и даже башню 120-мм установки 2С9 "Нона"...

Что же до РБУ-6000, то явно оккупанты пытаются решить проблему огневой мощи и дальности. Ведь данные установки могут вести огонь на дистанции до 4,5 км, а бомбы РГБ-60 это, по сути, неуправляемый реактивный снаряд 212-мм, с фугасной боевой частью массой 23,5 кг при общей массе снаряда - 119 кг.

Собственно, такая себе эрзац-РСЗО. Понятное дело, добиться от такого извращения какой-то относительно приемлемой точности не получится, тем более, что это флотская система, со всеми вытекающими, а стрельба будет осуществляться по принципу "куда-то туда". Но есть ещё один нюанс.

Масса установки 3,5 тонны. Полностью снаряжённая с РГБ-60 это ещё +1,5 тонны. И это всё на бедолагу МТ-ЛБ, который в первую очередь тягач.

Собственно, очередное решение с сомнительным КПД от безысходности. Отдельно обращает на себя внимание, как именно флотская компонента становится донорами российских "гомункулусов".

"Вторая" армия мира на марше военно-технической "эволюции"!

Джерело: https://t.me/zloyodessit/20148

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