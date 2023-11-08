Міністри G7 узгоджуватимуть позицію щодо Сектора Гази

На тлі збільшення закликів та вимог до припинення вогню у Секторі Гази міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) проводять дводенну зустріч у Токіо задля вироблення спільної позиції у війні між Ізраїлем та радикальною ісламістською організацією ХАМАС.

Другою ключовою темою зустрічі у Токіо міністрів закордонних справ G7 буде війна рф проти України. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба долучиться до обговорень через відеозв'язок. Як зазначила Бербок, ітиметься про підготовку "зимової оборонної парасольки" для України.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/17888

Новости портала «Весь Харьков»